Стало известно, в каких сферах россияне зарабатывают больше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля, но в пяти сферах она оказалась значительно выше — больше 200 тысяч. Самые высокие доходы зафиксированы в финансовом и страховом секторе — 314 тысяч рублей.
Чуть ниже — добыча нефти и газа, а также сфера информации и связи: там средняя зарплата достигла 226 тысяч. В воздушном и космическом транспорте — 223 тысячи рублей.
Замыкает пятерку производство табачных изделий с показателем 218 тысяч рублей. Данные за март опубликовал Росстат, их изучил ТАСС.