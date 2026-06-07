Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, в каких сферах россияне зарабатывают больше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля, но в пяти сферах она оказалась значительно выше — больше 200 тысяч.

Средняя зарплата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля, но в пяти сферах она оказалась значительно выше — больше 200 тысяч. Самые высокие доходы зафиксированы в финансовом и страховом секторе — 314 тысяч рублей.

Чуть ниже — добыча нефти и газа, а также сфера информации и связи: там средняя зарплата достигла 226 тысяч. В воздушном и космическом транспорте — 223 тысячи рублей.

Замыкает пятерку производство табачных изделий с показателем 218 тысяч рублей. Данные за март опубликовал Росстат, их изучил ТАСС.