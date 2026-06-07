Назван самый выгодный курорт Кубани для отдыха летом 2026 года

Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на курорте выросла совсем немного — всего на 3−4% по сравнению с прошлым годом. При этом Анапа по-прежнему дешевле Крыма примерно на 15%, а Геленджика — на 10−15%. Сейчас на лето уже реализовано около 40−50% номерного фонда, а на осень — порядка 15%, что говорит о стабильном спросе на направление.