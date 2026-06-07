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Назван самый выгодный курорт Кубани для отдыха летом 2026 года

Анапа остается самым доступным курортом Черноморского побережья России в сезоне-2026.

Источник: Новая Кубань

По оценкам туроператоров, именно здесь туристы пока могут найти наиболее выгодные предложения, хотя период заметно сниженных цен постепенно подходит к концу.

Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на курорте выросла совсем немного — всего на 3−4% по сравнению с прошлым годом. При этом Анапа по-прежнему дешевле Крыма примерно на 15%, а Геленджика — на 10−15%. Сейчас на лето уже реализовано около 40−50% номерного фонда, а на осень — порядка 15%, что говорит о стабильном спросе на направление.

Средний чек на отдых в Анапе составляет около 4,5 тыс. рублей в сутки на человека. Если считать десятидневную поездку без дороги, то отпуск обойдется примерно в 45 тыс. рублей. В зависимости от категории гостиницы расходы могут варьироваться от 35 до 80 тыс. рублей за размещение. При этом гостиницы и санатории активно предлагают скидки, а некоторые объекты снижают цены на 10−15%, в отдельных случаях — даже на 30−50%.

Сейчас в Анапе открыты пляжи, которые ранее были выведены из опасной зоны. В их число вошли участки на Центральном пляже, в Витязеве, Сукко, Большом Утрише, а также на «Высоком берегу», в «Малой бухте» и на пляже «20 лет Победы». При этом часть песчаных территорий курорта пока открывают поэтапно, поэтому туристам важно заранее уточнять статус конкретного участка побережья.

Дополнительным преимуществом Анапы стали и условия размещения. Многие отели в этом сезоне дают скидки, а некоторые предлагают бесплатное проживание для детей на дополнительном месте. За счет этого отдых на курорте остается доступным для семей, которые хотят уложиться в умеренный бюджет и при этом не отказываться от моря и привычной курортной инфраструктуры.

Эксперты советуют тем, кто ищет экономию, обращать внимание не только на саму Анапу, но и на ближайшие локации. Витязево традиционно предлагает более доступные цены, чем центр города, а Сукко и станица Благовещенская тоже остаются интересными вариантами для туристов, которые хотят сэкономить без потери качества отдыха.

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