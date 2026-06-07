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Снопков: Китай входит в число ключевых торговых и инвестпартнеров Беларуси

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Беларусь рассматривает Китай как партнера по совместному развитию и выстраиванию устойчивых цепочек поставок от сырья до готовой продукции, заявил вице-премьер Беларуси Николай Снопков на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минске.

Источник: Sputnik.by

Снопков отметил, что за десять лет товарооборот Беларуси с КНР увеличился в три раза, сообщает агентство БелТА. По его словам, Китай входит в число ключевых торговых и инвестиционных партнеров Беларуси.

Вице-премьер также сообщил, что примерно две сотни белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на рынок Китая.

Форум «Экспорт белорусских товаров в Китай» проходит в воскресенье в Минском международном выставочном центре.

Среди китайских гостей на этом мероприятии — заместитель председателя КНР Хань Чжэн, который находится в Беларуси с рабочим визитом. В субботу его принял премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

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