Техника из Беларуси получила все награды угольной выставки в России

Кроме того, золотую медаль выставки получил самосвал МАЗ-650128−8570−05, серебро — универсальный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211, а бронзу — объединенная экспозиция БЕЛАЗ и ведущих промышленных брендов Беларуси.
«Это признание и стимул двигаться вперед, создавая технику, которую выбирают более чем в 80 странах мира», — отметили российском представительстве БЕЛАЗа.
Выставка «Уголь России и Майнинг — 2026» состоялась на днях в Новокузнецке (Кузбасс — Кемеровская область) — одном из крупнейших городов угледобывающего региона Сибири.
Представленный там БЕЛАЗ-7530Р не имеет аналогов в мире. На нем использован экологичный и экономичный двигатель.