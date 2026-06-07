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Техника из Беларуси получила все награды угольной выставки в России

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Гран-при конкурса «Лучший экспонат» на выставке «Уголь России и Майнинг — 2026» получил газомоторный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7530Р с обновленной кабиной, сообщили Sputnik в представительстве БЕЛАЗа в РФ.

Источник: БЕЛАЗ

Кроме того, золотую медаль выставки получил самосвал МАЗ-650128−8570−05, серебро — универсальный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211, а бронзу — объединенная экспозиция БЕЛАЗ и ведущих промышленных брендов Беларуси.

«Это признание и стимул двигаться вперед, создавая технику, которую выбирают более чем в 80 странах мира», — отметили российском представительстве БЕЛАЗа.

Выставка «Уголь России и Майнинг — 2026» состоялась на днях в Новокузнецке (Кузбасс — Кемеровская область) — одном из крупнейших городов угледобывающего региона Сибири.

Представленный там БЕЛАЗ-7530Р не имеет аналогов в мире. На нем использован экологичный и экономичный двигатель.