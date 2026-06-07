Власти объяснили, почему кино и медиа не вошли в приоритетные креативные индустрии

Ранее приказ о перечне приоритетных креативных индустрий подписала вице-премьер-министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова. В него вошло восемь направлений: урбанистика и архитектура, гастрономия, дизайн, исполнительское искусство, культурное наследие, мода (включая ювелирное дело), народные художественные промыслы и ремесла, отдых и развлечения. При этом в нём не оказалось производства кино и видеоигр, на которые ранее делали ставку власти и фонд «Креспектива». Также в список не вошли программирование и медиа, несмотря на активное развитие в регионе комьюнити программистов и Центра развития молодежных медиа «ШУМ».