Власти объяснили, почему кино и медиа не вошли в приоритетные креативные индустрии

Активно развивающиеся в Калининградской области креативные индустрии медиа, кино, программирование и создание видеоигр не вошли в число приоритетных для правительства региона на основании соответствующего анализа, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (ЦПП).
«Механизм определения приоритетных индустрий в регионе достаточно подвижный. На начальном этапе министерством экономического развития, промышленности и торговли принято решение осуществить отбор приоритетных на основании анализа соответствия индустрий критериям, установленным приказом министерства от 18.05.2026 № 59, — пояснили в ЦПП. — К этим критериям отнесены экономический потенциал, культурное и творческое значение, социальный эффект, инфраструктура поддержки, кадровый потенциал».
Анализ креативных индустрий на соответствие вышеперечисленным критериям проводится на основе статистических данных, а также «позиции (мнения) профильных исполнительных органов и организаций инфраструктуры поддержки креативных индустрий Калининградской области». «Перечень подлежит актуализации не реже раза в три года. Министерство, как уполномоченный орган, будет следить за изменением показателей креативных индустрий в регионе и при необходимости вносить соответствующие корректировки в нормативные правовые акты в сфере креативных индустрий», — сообщили в Центре поддержки.
Там также пояснили, что приоритетный статус нужен для дальнейшей разработки для этих индустрий специальных мер поддержки.
Ранее приказ о перечне приоритетных креативных индустрий подписала вице-премьер-министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова. В него вошло восемь направлений: урбанистика и архитектура, гастрономия, дизайн, исполнительское искусство, культурное наследие, мода (включая ювелирное дело), народные художественные промыслы и ремесла, отдых и развлечения. При этом в нём не оказалось производства кино и видеоигр, на которые ранее делали ставку власти и фонд «Креспектива». Также в список не вошли программирование и медиа, несмотря на активное развитие в регионе комьюнити программистов и Центра развития молодежных медиа «ШУМ».