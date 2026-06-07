Товарооборот между Кубанью и КНР вырос на 57%

Вопросы сотрудничества между Краснодарским краем и Китайской народной республикой обсудили представители двух сторон в последний день работы ПМЭФ-2026, 6 июня. За столом переговоров встретились вице-губернатор Александр Руппель и президент Союза китайских промышленников и предпринимателей Лицюнь Чжоу.
Руппель отметил, что Китай является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Краснодарского края. Товарооборот по итогам 2025 года вырос на 57%.
«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах, развитии логистических маршрутов и реализации совместных проектов, которые будут способствовать укреплению экономических связей между нашими странами», — подчеркнул кубанский чиновник.
Такую же заинтересованность выразил и Лицюнь Чжоу. В частности он обратил внимание на поставки зерна. Александр Руппель пригласил Лицюнь Чжоу на выставку ЮГАГРО, которая запланирована предстоящей осенью в Краснодаре.
Руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько отметила, что основу для дальнейшего развития отношений дают уже сформированные прочные гуманитарные и деловые связи.
Ранее «Югополис» рассказывал, что делегация из Краснодара в конце мая посетила китайский Харбин с официальным визитом. Два города являются побратимами уже 18 лет. На встрече также обсудили возможность запуска прямого авиасообщения между городами.