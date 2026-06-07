Спрос на сотрудников в автобизнесе Татарстана вырос на 47 процентов

Этой весной в Татарстане заметно вырос спрос на специалистов в ряде отраслей. Лидером роста стал автомобильный бизнес: количество приглашений увеличилось на 47 процентов — с 7,3 тысячи до 10,7 тысячи. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
На втором месте юриспруденция: спрос вырос на 32 процента, с 10 тысяч до 13,2 тысячи приглашений. Замыкает тройку лидеров сфера искусства, развлечений и массмедиа — рост на 30 процентов, с 30,4 тысячи до 39,7 тысячи.
Позитивная динамика прослеживается и в других направлениях. В транспорте, логистике и перевозках число приглашений увеличилось на 30 процентов, достигнув 229,4 тысячи. На столько же вырос спрос на рабочий персонал — с 201,9 тысячи до 261,8 тысячи. В маркетинге, рекламе и PR количество приглашений поднялось на 29 процентов, до 133,3 тысячи. Сегмент высшего и среднего менеджмента вырос на 29 процентов — с 13,7 тысячи до 17,7 тысячи.
Страхование показало рост на 28 процентов (с 2,3 тысячи до 2,9 тысячи), а стратегия, инвестиции и консалтинг — на 26 процентов (с 12,9 тысячи до 16,2 тысячи).
Напомним, в апреле в Татарстане был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — всего 0,18 процента в первые два месяца 2026 года. При этом сохранялся высокий спрос на рабочие профессии, но многие вакансии оставались невостребованными.