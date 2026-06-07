Спрос на сотрудников в автобизнесе Татарстана вырос на 47 процентов

Позитивная динамика прослеживается и в других направлениях. В транспорте, логистике и перевозках число приглашений увеличилось на 30 процентов, достигнув 229,4 тысячи. На столько же вырос спрос на рабочий персонал — с 201,9 тысячи до 261,8 тысячи. В маркетинге, рекламе и PR количество приглашений поднялось на 29 процентов, до 133,3 тысячи. Сегмент высшего и среднего менеджмента вырос на 29 процентов — с 13,7 тысячи до 17,7 тысячи.