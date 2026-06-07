В Крыму поголовье скота сокращается второй год подряд

Так, из-за засушливого климата снизилась урожайность культур для заготовки кормов на зимне-стойловый период, и 2025 год не стал исключением. «В связи со сложными погодно-климатическими условиями в прошлом году в республике была объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера. Кроме того, из-за сокращения площадей пастбищ для выпаса животных выросла арендная плата земельных участков. Ситуация усугубляется отсутствием достаточных объемов водных ресурсов для осуществления собственного кормопроизводства, что не позволяет выращивать в достаточном количестве корма, содержащие легкопереваримый протеин, минеральные элементы и витамины», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.