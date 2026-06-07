Власти Беларуси введут меры против закрытия торговых центров из-за маркетплейсов

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич сказала в эфире телеканала «РТР-Беларусь», что власти Беларуси готовят меры против закрытия торговых центров из-за маркетплейсов.
Короткевич напомнила, что онлайн- и оффлайн-торговля — это разные модели бизнеса:
«И поэтому затратный механизм в традиционной торговле, которыми являются торговые центры, он значительнее, нежели у маркетплейсов».
«Сегодня мы готовим пока концептуальный законопроект, который уже в июне мы планируем передать в правительство для того, чтобы согласовать подходы в этом направлении. И это будет регулирование не только маркетплейсов, а всех цифровых платформ, которые так или иначе осуществляют деятельность на территории страны. Будут рассмотрены такие вопросы, как учет деятельности интернет-площадок, маркетплейсов, интернет или e-commerce, как принято сейчас говорить, всех направлений для того, чтобы мы понимали, как развивается этот рынок и принимали оперативные меры для того, чтобы не произошло закрытия торговых центров», — сказала Светлана Короткевич.
Также она анонсировала «приземление» иностранных собственников интернет-платформ — то есть регистрацию на территории Республики Беларусь, «чтобы налоги оставались в стране».