Власти Беларуси введут меры против закрытия торговых центров из-за маркетплейсов

«Сегодня мы готовим пока концептуальный законопроект, который уже в июне мы планируем передать в правительство для того, чтобы согласовать подходы в этом направлении. И это будет регулирование не только маркетплейсов, а всех цифровых платформ, которые так или иначе осуществляют деятельность на территории страны. Будут рассмотрены такие вопросы, как учет деятельности интернет-площадок, маркетплейсов, интернет или e-commerce, как принято сейчас говорить, всех направлений для того, чтобы мы понимали, как развивается этот рынок и принимали оперативные меры для того, чтобы не произошло закрытия торговых центров», — сказала Светлана Короткевич.