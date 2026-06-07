Ремонт Борского моста по нацпроекту стартовал в Нижегородской области

В Нижегородской области начался ремонт трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров с мостовым переходом через Волгу. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация вышла на объект в ночь на 5 июня и уже приступила к обновлению дорожного покрытия. Об этом сообщили в региональном ГУАД.