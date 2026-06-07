Нижегородское УФАС потребовало от Почты России изменить правила обслуживания

При отказе пользоваться альтернативными каналами людям нередко предлагали отправить корреспонденцию по более высокому тарифу, что вызвало вопросы у антимонопольного органа. В УФАС отметили, что подобная практика может ограничивать права потребителей на выбор способа обслуживания.