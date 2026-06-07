На станции «Броневая» метростроители форсируют проходку ручным способом

Проходка подходного тоннеля к рудничному двору шахты № 846 ведётся для того, чтобы подключить шахту к строительству станции быстрее и работать с двух сторон: сверху проходят ствол, снизу сооружают околоствольный двор. Породу разрабатывают с креплением металлическими рамами и затяжкой досками, между конструкциями монтируют армосетку и бетонируют. Сейчас пройдено около двух третей подходного коридора.