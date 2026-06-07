IATA: авиакомпании потеряют $100 млрд из-за войны в Иране

Дополнительные расходы мировых авиакомпаний на топливо, связанные с ростом цен из-за войны в Иране, составят почти $100 млрд. Это подсчеты, опубликованные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Если в прошлом году авиакомпании потратили на топливо $252 млрд, то в текущем году, по прогнозам ассоциации, эти расходы вырастут на 40% и достигнут $350 млрд.
Рост расходов на топливо приведет к существенному снижению прибыли авиакомпаний. IATA ожидает, что в 2026 году их совокупная прибыль составит около $23 млрд. Это почти вдвое ниже результата 2025 года ($41 млрд), а также сделанных ранее прогнозов на текущий год ($45 млрд). Совокупная выручка, как ожидается, увеличится на 9,4%, до $1,17 трлн, однако это не перекроет повышение цен на топливо.
«Связанные с войной перебои в авиасообщении на Ближнем Востоке и рост цен на топливо ухудшили прогноз для авиакомпаний», — заявил глава IATA Уилли Уолш. По его словам, эта ситуация негативно влияет на всех участников рынка, но сильнее всего затронуты перевозчики из стран Ближнего Востока и небольшие авиакомпании.