IATA: авиакомпании потеряют $100 млрд из-за войны в Иране

Рост расходов на топливо приведет к существенному снижению прибыли авиакомпаний. IATA ожидает, что в 2026 году их совокупная прибыль составит около $23 млрд. Это почти вдвое ниже результата 2025 года ($41 млрд), а также сделанных ранее прогнозов на текущий год ($45 млрд). Совокупная выручка, как ожидается, увеличится на 9,4%, до $1,17 трлн, однако это не перекроет повышение цен на топливо.