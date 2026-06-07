В аэропорту Сочи отменили 15 рейсов

Отмечено, что в ночь на 7 июня пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. Размещение пассажиров в гостиницах, в зависимости от продолжительности задержки вылета, продолжается. В терминале аэропорта организованы дополнительные места ожидания, оборудованные скамейками, раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзале граждан, организовано отдельное помещение для пассажиров с детьми старше 7 лет.