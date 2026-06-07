В аэропорту Сочи отменили 15 рейсов

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Вылет и прилет 59 рейсов рейсов задерживается в аэропорту Сочи более чем на два часа, еще 15 отменены, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Отменено 7 рейсов на прилет и 8 рейсов на вылет. Задержано более 2 часов — 59 рейсов. Сейчас в аэропорту находится 14 самолетов. На прибытие до конца суток ожидается 35 рейсов. На запасных аэродромах находятся 11 воздушных судов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за последние сутки аэропорт Сочи, по данным на 22:00 мск, отправил 105 рейсов — 15,5 тыс. пассажиров, принял 108 рейсов — 14,5 тыс. пассажиров.
Отмечено, что в ночь на 7 июня пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. Размещение пассажиров в гостиницах, в зависимости от продолжительности задержки вылета, продолжается. В терминале аэропорта организованы дополнительные места ожидания, оборудованные скамейками, раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзале граждан, организовано отдельное помещение для пассажиров с детьми старше 7 лет.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи, которые действовали с 20:15 мск до 22:12 мск 7 июня.