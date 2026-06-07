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The Sunday Times: Стармер урежет бюджет на климат ради инвестиций в оборону

Стармер принял решение о радикальном перераспределении государственных средств, сократив расходы на ряд гражданских ведомств.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен перераспределить государственные расходы в пользу укрепления обороноспособности страны. Как сообщает The Sunday Times, финансирование планируется увеличить за счет сокращения бюджетов ряда гражданских ведомств, включая транспортную сферу и программы, связанные с климатической политикой.

По данным издания, глава правительства представит новый оборонный инвестиционный план перед саммитом НАТО, который состоится в июле. В британском Минобороны считают, что дополнительные средства позволят ускорить оснащение вооруженных сил современными технологиями и одновременно окажут поддержку национальной экономике.

Согласно информации из правительственных источников, сокращение капитальных расходов может затронуть все ведомства и принести бюджету около шести миллиардов фунтов стерлингов к концу парламентского срока. Наиболее серьезные ограничения ожидают транспортный и климатический блоки.

Ранее стало известно, что мэр региона Большой Манчестер Энди Бернэм пользуется более высокой поддержкой среди членов правящей Лейбористской партии, чем действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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