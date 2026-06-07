The Sunday Times: Стармер урежет бюджет на климат ради инвестиций в оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен перераспределить государственные расходы в пользу укрепления обороноспособности страны. Как сообщает The Sunday Times, финансирование планируется увеличить за счет сокращения бюджетов ряда гражданских ведомств, включая транспортную сферу и программы, связанные с климатической политикой.
По данным издания, глава правительства представит новый оборонный инвестиционный план перед саммитом НАТО, который состоится в июле. В британском Минобороны считают, что дополнительные средства позволят ускорить оснащение вооруженных сил современными технологиями и одновременно окажут поддержку национальной экономике.
Согласно информации из правительственных источников, сокращение капитальных расходов может затронуть все ведомства и принести бюджету около шести миллиардов фунтов стерлингов к концу парламентского срока. Наиболее серьезные ограничения ожидают транспортный и климатический блоки.
Ранее стало известно, что мэр региона Большой Манчестер Энди Бернэм пользуется более высокой поддержкой среди членов правящей Лейбористской партии, чем действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер.