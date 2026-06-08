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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 июня после выходных

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 8 июня, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 8 июня, понедельник. После выходных были понижены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля вырос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 8 июня, Национальным банком установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8169 белорусского рубля, 1 евро — 3,2785 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8259 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 5 июня, субботу, 6 июня, и воскресенье, 7 июня, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал выше в понедельник, 8 июня. Сильнее в сторону понижения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0105 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0084 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0098 белрубля.

Тем временем в Беларуси появилось «Одно окно» для владельцев ряда автомобилей.

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