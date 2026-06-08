Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 июня после выходных

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 5 июня, субботу, 6 июня, и воскресенье, 7 июня, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал выше в понедельник, 8 июня. Сильнее в сторону понижения изменился курс американской валюты.