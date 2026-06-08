Роспотребнадзор принял более 19 тыс. звонков по вопросам детского отдыха

«С 11 по 31 мая Роспотребнадзор провел Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 19,3 тыс. обращений граждан. Чаще всего граждане задавали вопросы об открытии различных типов организаций отдыха детей и их оздоровления. Также многих волновали акарицидные обработки территорий детских лагерей и организация питания», — говорится в сообщении.