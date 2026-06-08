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Роспотребнадзор принял более 19 тыс. звонков по вопросам детского отдыха

Чаще всего россияне задавали вопросы об открытии различных типов организаций отдыха детей и их оздоровления, отметили в ведомстве.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 19 тыс. обращений поступило на горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров с 11 по 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С 11 по 31 мая Роспотребнадзор провел Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 19,3 тыс. обращений граждан. Чаще всего граждане задавали вопросы об открытии различных типов организаций отдыха детей и их оздоровления. Также многих волновали акарицидные обработки территорий детских лагерей и организация питания», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в числе востребованных тем оказались качество и безопасность детской одежды, средства для предупреждения укусов детей кровососущими насекомыми и дистанционная покупка детских товаров.

Наибольшее количество консультаций, по данным ведомства, было проведено в республиках Крым, Башкортостан, Татарстан и Тыва, Амурской, Архангельской, Тульской, Ярославской, Самарской, Ленинградской, Омской областях, а также в Москве.

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