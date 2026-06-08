«Россети» инвестируют 70 млрд рублей в проект накопителей электроэнергии на юге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Группа «Россети» вложит в реализацию пилотного проекта по строительству систем накопления энергии на юге России порядка 70 млрд рублей вместо ранее запланированных 90 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума.
«Изначально стоимость оценивалась примерно в 90 млрд рублей. Но у нас по нему большая экономия. Сейчас в инвестиционной программе стоимость составляет порядка 70 млрд рублей», — сказал он.
По словам Рюмина, основная часть накопителей на юге будет введена 1 июля в соответствии с согласованными правительством РФ графиками. Проект полностью финансируют «Россети». В числе партнеров, которые поставляют такие установки, — госкорпорация «Росатом».
Министр энергетики Сергей Цивилев ранее сообщал в интервью ТАСС, что к началу летнего сезона в Краснодарском крае будут введены системы накопления электроэнергии на 250 МВт, чтобы стабилизировать обстановку по спросу на электрическую энергию. Их возведение обойдется дешевле строительства объектов традиционной генерации, отмечал он.
По данным Минэнерго РФ в течение года мощность таких установок в России может достичь порядка 600 МВт.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.