«Россети» инвестируют 70 млрд рублей в проект накопителей электроэнергии на юге

Министр энергетики Сергей Цивилев ранее сообщал в интервью ТАСС, что к началу летнего сезона в Краснодарском крае будут введены системы накопления электроэнергии на 250 МВт, чтобы стабилизировать обстановку по спросу на электрическую энергию. Их возведение обойдется дешевле строительства объектов традиционной генерации, отмечал он.