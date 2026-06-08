«Мир»: совокупный портфель МФО за первый квартал вырос на 12% год к году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2026 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 545,9 млрд рублей (в 2025 году — 228,8 млрд рублей), а относительно предыдущего квартала — на 4,9%. Об этом говорится в обзоре по рынку СРО «Мир».