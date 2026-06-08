«Мир»: совокупный портфель МФО за первый квартал вырос на 12% год к году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2026 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 545,9 млрд рублей (в 2025 году — 228,8 млрд рублей), а относительно предыдущего квартала — на 4,9%. Об этом говорится в обзоре по рынку СРО «Мир».
При этом, по данным обзора, объем выдач займов МФО по итогам первого квартала 2026 года снизился на 6,4%, это максимальный спад с начала 2024 года — тогда по итогам за отчетный период спад был зафиксирован на уровне 13,6%.
Количество действующих договоров микрозайма увеличилось на 3,8%, до 26,7 млн. Как отмечается в материалах, такая динамика свидетельствует о том, что спрос на заемные средства среди физических лиц находится на крайне высоком уровне, что вдвойне увеличивает риск роста нелегальной деятельности после 1 марта 2027 год.