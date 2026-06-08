В ОП заявили о сокращении числа НКО-иноагентов

Она считает, что российских закон об иноагентах является защитой, заботой о безопасности страны в нынешних условиях. «Когда у нас наступит ослабление вот этой напряженности и когда мы будем относиться с большим доверием друг к другу, разным странам, тогда меньше будет вот этих опасений за то, что кто-то какую-то подрывную деятельность ведет, тогда и ситуация с инагентами тоже изменится», — считает член ОП.