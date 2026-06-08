В ОП заявили о сокращении числа НКО-иноагентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Количество некоммерческих организаций (НКО) в реестре иноагентов сократилось, в том числе из-за боязни получать иностранное финансирование. Об этом в интервью ТАСС сообщила на полях ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по развитию некоммерческого сектора, руководитель фонда «Доброта Севера» и Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.
«Минюст представил интересные факты. У нас сейчас намного меньше стало некоммерческих организаций в реестре иноагентов. Во-первых, уже теперь все, честно говоря, боятся получать иностранное финансирование. Без иностранного финансирования ты не можешь быть иностранным агентом», — сказала Тополева-Солдунова.
Кроме того, по ее словам, те, организации, признанные иноагентами, большей частью либо ликвидировались, либо вышли из этого реестра. «Поэтому сейчас больше у нас иногентов физических лиц, чем юридических, и предпосылок на снижение их числа пока нет из-за общей сложной международной ситуации, когда планету сотрясают противоречия между странами», — сказала Тополева-Солдунова.
Она считает, что российских закон об иноагентах является защитой, заботой о безопасности страны в нынешних условиях. «Когда у нас наступит ослабление вот этой напряженности и когда мы будем относиться с большим доверием друг к другу, разным странам, тогда меньше будет вот этих опасений за то, что кто-то какую-то подрывную деятельность ведет, тогда и ситуация с инагентами тоже изменится», — считает член ОП.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.