Юрий Трутнев наградил «Звездой Дальнего Востока» хабаровского резидента ТОР

Компания «Сониктранс» в 2023 году получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», подписав соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Резидент реализует проект по созданию производственного комплекса по сборке, ремонту и доработке автомобильной и специальной техники, в том числе изготавливает и поставляет транспортные средства военнослужащим. С 2023 года в зону специальной военной операции компания передает тактические автовездеходы (багги) «Ерофей». Проект реализуется при поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках реализации комплекса мер государственной поддержки ТОР «Патриотическая».