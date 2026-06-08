Юрий Трутнев наградил «Звездой Дальнего Востока» хабаровского резидента ТОР

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил хабаровской компании «Сониктранс» статуэтку VIII общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Компания стала призером в номинации «Технологические новации» за создание производственного комплекса по сборке, ремонту и доработке автомобильной и специальной техники. Юрий Трутнев пожелал руководству компании удачи в развитии производства и поставке оборудования бойцам на передовую СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Эта награда — признание труда жителей Хабаровского края, тех, кто работает в тылу и помогает нашим бойцам на передовой. ТОР “Патриотическая”, созданная по поручению Президента, дает реальные результаты. Хабаровский край и дальше будет развивать производство техники, которая нужна и на фронте, и в мирной жизни», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Компания «Сониктранс» в 2023 году получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», подписав соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Резидент реализует проект по созданию производственного комплекса по сборке, ремонту и доработке автомобильной и специальной техники, в том числе изготавливает и поставляет транспортные средства военнослужащим. С 2023 года в зону специальной военной операции компания передает тактические автовездеходы (багги) «Ерофей». Проект реализуется при поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках реализации комплекса мер государственной поддержки ТОР «Патриотическая».
Багги, производимые резидентом ТОР, получают усовершенствования эксплуатационных характеристик в соответствии с актуальными потребностями на СВО. Так, для последней версии автовездеходов, которая уже поставляется для нужд бойцов, инженеры компании сконструировали удлиненную заднюю часть, улучшили технические характеристики, оснастили устройствами ночного видения. Резидент ТОР разработал новые модификации техники, включая полноприводную версию (4WD) с улучшенными характеристиками проходимости, а также модели, адаптированные для гражданского применения. В настоящее время идет завершающий этап доработки и испытаний техники. Начало коммерческой реализации новых моделей запланировано на осень 2026 года.
В целом компания «Сониктранс» поставила в зону проведения СВО 140 единиц техники. Работа в этом направлении продолжается. Отметим, что автовездеходы компании неоднократно лично передавали на передовую Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Багги «Ерофей» и другие тактические автовездеходы хабаровских компаний были представлены на учебно-практических сборах, прошедших в Хабаровске с участием всех одиннадцати глав дальневосточных регионов. Юрий Трутнев лично протестировал различные транспортные средства, в том числе успешно прошел полосу препятствий на багги «Ерофей».
Как ранее сообщало ИА AmurMedia, ТОР «Патриотическая» создана в 2023 году по поручению президента Российской Федерации. Это специальная экономическая зона в Хабаровском крае для предприятий, выпускающих продукцию для нужд СВО. В рамках данного проекта в зону СВО поставлены изделия, произведённые дальневосточными предприятиями, на общую сумму 7,3 млрд рублей, среди которой — БПЛА, FPV дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты, а также кровеостанавливающие турникеты.