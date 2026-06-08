Власти Новосибирска ищут подрядчика для ремонта 20 муниципальных квартир

В Новосибирске объявлен электронный аукцион на проведение масштабного ремонта в муниципальном жилом фонде. Департамент строительства и архитектуры мэрии города ищет подрядчика для выполнения комплекса работ по ремонту 20 квартир, находящихся в муниципальной собственности.
Согласно данным портала госзакупок (44-ФЗ), начальная цена контракта составляет 18 559 713 рублей 90 копеек. Работы предстоит выполнить в жилых помещениях, расположенных по всему городу — от улиц Гурьевская и Бурлинская до проспекта Красного и улицы Ленина. Полный список адресов включает квартиры в домах № 76/7, 33/31, 52/3−11, 2−44, 10−117, 87−53 и других.
Подача заявок на участие в тендере завершается 8 июня 2026 года. Согласно условиям закупки, приступить к выполнению заказа победитель должен будет немедленно («в течение 0 календарных дней»), а весь объём работ необходимо завершить за 98 календарных дней с момента заключения договора.