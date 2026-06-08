Власти Новосибирска ищут подрядчика для ремонта 20 муниципальных квартир

Согласно данным портала госзакупок (44-ФЗ), начальная цена контракта составляет 18 559 713 рублей 90 копеек. Работы предстоит выполнить в жилых помещениях, расположенных по всему городу — от улиц Гурьевская и Бурлинская до проспекта Красного и улицы Ленина. Полный список адресов включает квартиры в домах № 76/7, 33/31, 52/3−11, 2−44, 10−117, 87−53 и других.