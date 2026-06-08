Хабаровский производитель багги «Ерофей» удостоился престижной награды

Хабаровская компания «Сониктранс», которая наладила на территории региона выпуск багги «Ерофей», удостоилась статуэтки VIII общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заслуженную награду вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По информации пресс-службы регионального правительства, хабаровская компания стала призёром конкурса в номинации «Технологические новации». Организацию отметили за создание производственного комплекса по сборке, ремонту и доработке автомобильной и специальной техники. В настоящее время предприятие является резидентом ТОР «Хабаровск» и ТОР «Патриотическая».
— Эта награда — признание труда жителей Хабаровского края, тех, кто работает в тылу и помогает нашим бойцам на передовой. ТОР «Патриотическая», созданная по поручению президента России, дает реальные результаты. Хабаровский край и дальше будет развивать производство техники, которая нужна и на фронте, и в мирной жизни, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Напомним, что в зону проведения специальной военной операции багги «Ерофей» «Сониктранс» поставляет с 2023 года. Проект реализуется при поддержке Минвостокразвития РФ. Компания постоянно работает над усовершенствованием своих вездеходов с учётом потребностей наших бойцов. Так, в ходе последних доработок удлинили заднюю часть багги, улучшили технические характеристики и установили устройства ночного видения.
В настоящее время компания разработала новые модификации багги «Ерофей» — это, в том числе, полноприводная версия спецмашины. Данное решение должно значительно улучшить внедорожные качества вездехода. Помимо этого, прорабатывается вопрос с выпуском гражданской модификации. Сейчас на предприятии занимаются доработками и испытаниями машины.