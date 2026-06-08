Хабаровский производитель багги «Ерофей» удостоился престижной награды

— Эта награда — признание труда жителей Хабаровского края, тех, кто работает в тылу и помогает нашим бойцам на передовой. ТОР «Патриотическая», созданная по поручению президента России, дает реальные результаты. Хабаровский край и дальше будет развивать производство техники, которая нужна и на фронте, и в мирной жизни, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.