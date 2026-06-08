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Минпромторг: параллельный импорт продолжит действовать в 2027 году

Министерство продолжит следить за тем, как меняется востребованность товаров, поставляемых в рамках механизма, сообщил статс-секретарь-замглавы ведомства Роман Чекушов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2027 году, заявил в интервью ТАСС статс-секретарь-замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2026.

«Мы механизм оставляем пока в силе, по крайней мере наше предложение такое», — сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли действовать параллельный импорт в следующем году.

Чекушов отметил, что Минпромторг продолжит следить за тем, как меняется востребованность товаров, поставляемых в рамках механизма.

Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров постоянно обновляется.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 10 июня в 09:00 мск.