В ГД предложили расширить категории получателей прибавки к материнскому капиталу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Семьи, в которых первый и второй ребенок родились до 2020 года, должны иметь право на доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и последующего детей. Соответствующих законопроект на отзыв в правительство РФ направили председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Сейчас семьи, в которых первый и второй ребенок родились до 1 января 2020 года, при рождении третьего и последующих детей после 1 января 2020 года, не могут получить прибавку к материнскому капиталу.
«Например, ребенок первый родился в 2012 году, ребенок второй — в 2019 году. У них право на материнский капитал, на базовую часть, возникло в 2019 году. А сейчас рождается третий ребенок. По действующей редакции третьем ребенку ничего не положено», — пояснил Нилов ТАСС. Законопроектом предлагается выплачивать таким семьям прибавку «для полноценного материнского капитала». «Заложено 150 тыс. рублей, но она же была проиндексирована много-много раз», — добавил депутат.