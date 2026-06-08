В ГД предложили расширить категории получателей прибавки к материнскому капиталу

«Например, ребенок первый родился в 2012 году, ребенок второй — в 2019 году. У них право на материнский капитал, на базовую часть, возникло в 2019 году. А сейчас рождается третий ребенок. По действующей редакции третьем ребенку ничего не положено», — пояснил Нилов ТАСС. Законопроектом предлагается выплачивать таким семьям прибавку «для полноценного материнского капитала». «Заложено 150 тыс. рублей, но она же была проиндексирована много-много раз», — добавил депутат.