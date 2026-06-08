Аналитики назвали регионы, где активнее всего растет спрос на водителей-курьеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Больше всего спрос на водителей-курьеров отмечен только в двух регионах РФ — в Амурской области и Ингушетии. Это следует из исследования «Авито Подработки» и ПЭК.
«С начала года по середину мая 2026 года число предложений о подработке для водителей-курьеров наиболее активно выросло в Амурской области (+56%) и Ингушетии (+37%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что усиление спроса в регионах может быть связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением доставки маркетплейсов и ростом объемов интернет-торговли.