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Аналитики назвали регионы, где активнее всего растет спрос на водителей-курьеров

По данным «Авито Подработки» и ПЭК, число предложений о подработке для таких специалистов сильнее всего выросло в Амурской области и Ингушетии.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Больше всего спрос на водителей-курьеров отмечен только в двух регионах РФ — в Амурской области и Ингушетии. Это следует из исследования «Авито Подработки» и ПЭК.

«С начала года по середину мая 2026 года число предложений о подработке для водителей-курьеров наиболее активно выросло в Амурской области (+56%) и Ингушетии (+37%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что усиление спроса в регионах может быть связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением доставки маркетплейсов и ростом объемов интернет-торговли.