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В AmCham допустили сотрудничество бизнеса РФ и США в космосе и сфере ЦОДов

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал Москву самым логичным партнером для Вашингтона в космической сфере.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский и американский бизнес в перспективе могли бы сотрудничать в космической сфере и в развитии инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Такое мнение высказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в беседе с «Ведомостями» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Самый логичный партнер для США [в космической сфере] — это Россия. Что надо для ЦОДов — дешевое электричество, хороший климат, — в России это есть», — сказал он.

По словам Эйджи, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе по линии бизнеса, возможно как следствие переговорного процесса между Россией и США. Возможный интерес к совместным проектам в сфере ЦОДов он связал с наличием у России необходимых ресурсов для этого.

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