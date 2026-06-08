В AmCham допустили сотрудничество бизнеса РФ и США в космосе и сфере ЦОДов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский и американский бизнес в перспективе могли бы сотрудничать в космической сфере и в развитии инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Такое мнение высказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в беседе с «Ведомостями» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Самый логичный партнер для США [в космической сфере] — это Россия. Что надо для ЦОДов — дешевое электричество, хороший климат, — в России это есть», — сказал он.
По словам Эйджи, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе по линии бизнеса, возможно как следствие переговорного процесса между Россией и США. Возможный интерес к совместным проектам в сфере ЦОДов он связал с наличием у России необходимых ресурсов для этого.