В AmCham допустили сотрудничество бизнеса РФ и США в космосе и сфере ЦОДов

По словам Эйджи, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе по линии бизнеса, возможно как следствие переговорного процесса между Россией и США. Возможный интерес к совместным проектам в сфере ЦОДов он связал с наличием у России необходимых ресурсов для этого.