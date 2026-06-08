Смена «Время Первых: Единство. Творчество. Движение» в лагере «Зеленые горки» научилась решать современные финансовые задачи

«В лагере прошел большой праздник, посвящённый играм народов Сибири. И наша площадка с мудрым Ежом стала одной из востребованных. Орлята не просто играли — они учились думать, выбирать и отвечать за свои финансы. И это именно то, что нужно в современном мире», — поделилась директора АНО ЦРПС «ДОСТИЖЕНИЯ» Анжелика Ёлшина.