Смена «Время Первых: Единство. Творчество. Движение» в лагере «Зеленые горки» научилась решать современные финансовые задачи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В загородном оздоровительном лагере «Зеленые горки» началась смена «Время Первых: Единство. Творчество. Движение». В ней принимают участие 190 ребят от 8 до 17 лет — активных участников движений «Орлята России» и «Движения Первых».
7 июня в лагере состоялся праздник, посвященный играм народов Сибири. Одна из площадок — напольная игра по финансовой грамотности «В гостях у мудрого Ежа», которую организовали волонтеры АНО ЦРПС «ДОСТИЖЕНИЯ».
Игра направлена на формирование финансовой грамотности и взрослых и детей всех возрастов. Игроки, бросая кубик, передвигаются по большому полю размером 4×5 метров. При этом решают финансовые задачи различных категорий: ребусы, сказки на экономический лад, экономические термины, информационная безопасность, вопросы о валютах мира, посчитай правильно. Виктория Савостикова — руководитель волонтёрского центра школы 161 города Красноярска привезла в лагерь своих учеников — юных волонтеров Ростислава Пихота и Анастасию Мариненко, которые помогали проводить игру.
В ходе игры Орлята учились планировать бюджет, делать осознанный выбор, копить и тратить с умом. И всё это — в увлекательном игровом формате, с движением, азартом и командным духом.
«В лагере прошел большой праздник, посвящённый играм народов Сибири. И наша площадка с мудрым Ежом стала одной из востребованных. Орлята не просто играли — они учились думать, выбирать и отвечать за свои финансы. И это именно то, что нужно в современном мире», — поделилась директора АНО ЦРПС «ДОСТИЖЕНИЯ» Анжелика Ёлшина.