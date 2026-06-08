АКОРТ: готовая еда стала самым быстрорастущим сегментом ретейла в последние годы

Богданов подчеркнул, что логичное продолжение этого тренда — рост спроса на готовый кофе на вынос и в мини-кофейнях внутри магазинов. Так, по итогам 2025 года продажи в этой категории выросли более чем на 80% в натуральном выражении. Опережающими темпами растет спрос и на продукты для здорового образа жизни: в прошлом году он вырос в крупных сетях более чем на 15%. Потребители внимательно относятся к своему рациону, чаще интересуются диетическими и низкокалорийными товарами.