АКОРТ: готовая еда стала самым быстрорастущим сегментом ретейла в последние годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сегмент готовой еды демонстрирует самые высокие темпы роста на розничном рынке России, продажи в крупных федеральных сетях увеличиваются примерно на треть второй год подряд. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«Самый заметный тренд последних лет — рост спроса на готовую еду. Это самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. По оценкам АКОРТ, ее продажи в крупных федеральных сетях растут на 30% второй год подряд. Люди хотят тратить меньше времени на готовку и все больше доверяют качеству готовых блюд в магазинах», — сказал он.
Богданов подчеркнул, что логичное продолжение этого тренда — рост спроса на готовый кофе на вынос и в мини-кофейнях внутри магазинов. Так, по итогам 2025 года продажи в этой категории выросли более чем на 80% в натуральном выражении. Опережающими темпами растет спрос и на продукты для здорового образа жизни: в прошлом году он вырос в крупных сетях более чем на 15%. Потребители внимательно относятся к своему рациону, чаще интересуются диетическими и низкокалорийными товарами.
«За этими трендами стоит общая логика — покупатель стал более рациональным, внимательным к цене, качеству и составу товаров. Набирают силу форматы, которые отвечают на запрос покупателя экономить время и деньги, в первую очередь жесткие дискаунтеры и магазины у дома — сегодня они формируют основную динамику отрасли», — отметил Богданов.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.