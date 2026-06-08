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Россиянам объяснили особенности расчёта минимального больничного в июне

Каким будет размер минимального больничного у работающих россиян, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил экономист Игорь Балынин.

Источник: Аргументы и факты

Размер минимального пособия по временной нетрудоспособности зависит от МРОТ и количества дней в месяце, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В июне — 30 дней, поэтому минимальная стоимость одного дня временной нетрудоспособности составляет 903,1 ₽ Это на 155 ₽ больше, чем годом ранее (748 ₽ в июне 2025 года). Рост размера минимального пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22 440 ₽ до 27 093 ₽ Соответственно, за 10 дней больничного минимальная выплата в июне 2026 года составит 9 031 ₽ По сравнению с июнем прошлого года данная величина будет на 1 551 рубль больше», — объяснил эксперт.

Экономист напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц, то есть работник получит выплаты за его вычетом.