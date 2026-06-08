Эксперт Воротников рассказал, кто поможет развитию Трансарктического коридора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Международные консорциумы с участием дружественных России стран помогут в развитии Трансарктического транспортного коридора. Таким мнением поделился с ТАСС координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.
5 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, подчеркнул важность развития морских портов и Трансарктического транспортного коридора.
«Создание международных консорциумов, прежде всего с дружественными странами, помогут развивать транспортную инфраструктуру, логистические центры, портовые мощности на всем протяжении трансарктического транспортного коридора», — сообщил Воротников.
По его словам, интерес к созданию таких консорциумов у иностранных инвесторов есть, прежде всего в Китае, чьи компании активно начинают работать в Арктике. Кроме того, Воротников отметил, что к транспортному арктическому коридору есть интерес со стороны Индии, ОАЭ и других стран «глобального юга». При этом ученый подчеркнул, что при развитии коридора необходимо сохранять экологический баланс в Северном Ледовитом и Тихом океане, обладающими большими запасами биологических ресурсов и важными с точки зрения продовольственной безопасности страны.
Трансарктический транспортный коридор — маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.