Эксперт Воротников рассказал, кто поможет развитию Трансарктического коридора

По его словам, интерес к созданию таких консорциумов у иностранных инвесторов есть, прежде всего в Китае, чьи компании активно начинают работать в Арктике. Кроме того, Воротников отметил, что к транспортному арктическому коридору есть интерес со стороны Индии, ОАЭ и других стран «глобального юга». При этом ученый подчеркнул, что при развитии коридора необходимо сохранять экологический баланс в Северном Ледовитом и Тихом океане, обладающими большими запасами биологических ресурсов и важными с точки зрения продовольственной безопасности страны.