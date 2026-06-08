МЭР: возобновлять продажи туров в ОАЭ преждевременно из-за сохраняющихся рисков

«Вы видите, что ситуация все равно остается нестабильной. Наверное, слышали про инциденты, которые возникают в аэропортах Ближнего Востока. Объективно для нас основное — это защита наших туристов за рубежом, создание им комфортного отдыха. Понятно, что и у нас есть желание возобновить, и у туроператоров. Но прежде всего нужно думать о рисках, а они на данный момент пока высокие. И тут мы опираемся и на позицию МИД, которое на основе текущей обстановки и политической ситуации пока рекомендует воздержаться от поездок», — сказал он.