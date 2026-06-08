МЭР: возобновлять продажи туров в ОАЭ преждевременно из-за сохраняющихся рисков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, остается нестабильной, риски для туристов высоки, поэтому пока снимать запрет на продажу туров преждевременно. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Вы видите, что ситуация все равно остается нестабильной. Наверное, слышали про инциденты, которые возникают в аэропортах Ближнего Востока. Объективно для нас основное — это защита наших туристов за рубежом, создание им комфортного отдыха. Понятно, что и у нас есть желание возобновить, и у туроператоров. Но прежде всего нужно думать о рисках, а они на данный момент пока высокие. И тут мы опираемся и на позицию МИД, которое на основе текущей обстановки и политической ситуации пока рекомендует воздержаться от поездок», — сказал он.
Глава департамента отметил, что рекомендации не посещать страны Ближнего Востока сохраняются практически во всем мире — в Японии, странах Евросоюза, США, Канаде. «У всех действуют рекомендации, у кого-то даже красная зона, там жестко запрещено вообще продавать какие-либо туры на Ближний Восток. Поэтому, когда такой вопрос задают, не только Россия такие ограничения ввела», — объяснил он.
По словам Кондратьева, приостановка продаж туров в страны Ближнего Востока не привела к снижению числа зарубежных поездок россиян. Произошло перераспределение спроса на другие направления.
Полный текст интервью будет опубликован 10 июня в 10:00 мск.