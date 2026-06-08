Эксперт Ашихмин назвал стоимость самых дорогих апартаментов в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Самые дорогие апартаменты в Москве продаются за 4,3 млрд рублей, сообщил ТАСС член правления AREA, владелец агентства «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин.
«Стоимость самых дорогих апартаментов превышает 4,3 млрд рублей — это пентхаус на Пречистенской набережной площадью 538 кв. м с видом на храм Христа Спасителя. Пентхаус находится в доме с ажурным фасадом», — рассказал Ашихмин.
С западной стороны пентхауса окна выходят на Волхонку и усадьбу Голицыных XVIII века, которая сегодня служит филиалом Пушкинского музея. Пентхаус с камином разделен на две части — взрослую с мастер-спальней, двумя ванными и двумя гардеробными и детскую с двумя спальными, игровой и комнатой для няни.
Среди других дорогих объектов на рынке апартаментов — пентхаус в историческом особняке на Большой Дмитровке стоимостью 1,6 млрд рублей. Его площадь составляет 315 кв. м. Полностью отреставрированный корпус выходит на одноименную улицу, восстановлена «египетская» роспись, благодаря которой известен особняк как Египетский дом, объяснил Ашихмин.
«Самыми дорогими покупками на рынке элитных новостроек Москвы традиционно остаются пентхаусы, виллы, таунхаусы, террасные квартиры и другие лоты стоимостью свыше 10 млн долларов. В первом квартале 2026 года покупатели приобрели 12 таких объектов. Общий объем сделок достиг 10 млрд рублей, или около 130 млн долларов», — рассказала ТАСС генеральный директор «Intermark городская недвижимость» Кристина Томилина.
Годом ранее активность в этом сегменте была несколько выше: за первый квартал 2025 года было продано 16 подобных объектов. При этом суммарные затраты покупателей оказались заметно больше — 17 млрд рублей, что по курсу того периода соответствовало 182 млн долларов, добавила Томилина.