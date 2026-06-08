Эксперт Ашихмин назвал стоимость самых дорогих апартаментов в Москве

С западной стороны пентхауса окна выходят на Волхонку и усадьбу Голицыных XVIII века, которая сегодня служит филиалом Пушкинского музея. Пентхаус с камином разделен на две части — взрослую с мастер-спальней, двумя ванными и двумя гардеробными и детскую с двумя спальными, игровой и комнатой для няни.