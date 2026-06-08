«Ъ»: Gloria Jeans ищет инвесторов для двух своих производственных активов в РФ

По данным издания, к письму приложено обращение основателя Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой оказать содействие в реализации площадок «для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест». В обращении указывается, что на этих площадках можно организовать полный цикл пошива одежды.