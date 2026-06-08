Цели продовольственной Доктрины достигнуты с опережением

Федеральный проект «Развитие малого агробизнеса», который действует с начала 2026 года, объединяет все меры господдержки малых хозяйств и обеспечивает им отдельный лимит финансирования. «В этом году он составит 14,5 миллиарда рублей», — заметил Максим Боровой. Он также напомнил, что для фермеров сохранены гранты на организацию производства, переработку, сбыта продукции, а также на поддержку кооперации. Большой популярностью среди фермеров пользуется грант на развитие агротуризма. С 2022 года господдержку получили более трехсот таких проектов.