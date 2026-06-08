Цели продовольственной Доктрины достигнуты с опережением

Доктрина продовольственной безопасности страны, разработанная на 10 лет, предполагает обеспечение населения продовольствием на уровне от 75 до ста процентов в зависимости от вида продукции. Как было отмечено на совещании, которое состоялось 4 июня в Совете Федерации, показатели Доктрины по ряду направлений уже достигнуты. Цели самообеспеченности молоком и семенами должны быть достигнуты к 2030 году, сообщает «Парламентская газета» (18+).
Семеноводы ускоряются.
Несмотря на санкционное давление, российский агросектор демонстрирует рост, и это положительно отражается на достижении целей Доктрины продовольственной безопасности. Обеспеченность зерном в 2025 году составила 170 процентов, рыбой — 122 процента, растительным маслом — 236 процентов, картофелем — 97 процентов. Эти цифры значительно превышают целевые показатели, заявленные в Доктрине, — отметил на совещании в палате регионов заместитель главы Минсельхоза Максим Боровой.
При этом возможности развития российского агросектора далеко не исчерпаны. По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова, необходимо увеличить производительность труда в сельском хозяйстве. Сделать это возможно при внедрении новых отечественных технологий.
Технологическому развитию отрасли посвящена госпрограмма «Семеноводство», а также еще ряд госпрограмм, находящихся в ведении Минсельхоза. Они охватывают направления селекции и семеноводства, повышения плодородия почв, импортозамещения средств защиты растений и удобрений. Согласно Доктрине, обеспеченность отечественными семенами должна составить не менее 75 процентов к 2030 году (сейчас 69,3 процента). За период с 2022 года в стране открыто 35 новых научно-селекционных центров. В 2025 году результатом их работы стало появление 17 новых сортов и гибридов.
«Благодаря успешно внедренной отечественной технологии геномных исследований селекционерам удалось сократить сроки работ над выведением нового сорта с 8 лет до одного года», — рассказал на совещании директор департамента Минобрнауки Вугар Багиров. Он отметил, что научные учреждения в агросекторе активно переориентируются на заказы, которые поступают непосредственно от хозяйств, стараясь сделать свою работу максимально приближенной к запросам агробизнеса.
Без молока не останемся.
Определенную тревогу вызывает ситуация с выполнением показателя Доктрины по обеспечению молоком. На сегодняшний день показатель обеспеченности составляет 85 процентов при плане 90. Однако следует помнить, что данная цифра учитывает поставки молочных продуктов из Белоруссии. Для отечественного животноводства тревожными звонками стали недавние вспышки заболеваний скота в Сибири и на Алтае, а также неровная ситуация с ценообразованием на сырое молоко, которая негативно отражается на экономике малых крестьянских хозяйств.
По свидетельству первого заместителя председателя аграрного Комитета Госдумы Владимира Плотникова, количество молочного скота в стране за первую половину этого года сократилось на 1,7 процента.
Однако в Минсельхозе заверили, что дорожная карта по поддержке животноводства исполняется и к 2030 году показатели Доктрины по обеспеченности россиян молочными продуктами будут достигнуты. Ставку делают на укрупнение молочных ферм и повышение эффективности производства. Такой способ позволяет экономить на содержании животных 15 процентов затрат.
Особое внимание, по словам Максима Борового, будет уделяться здоровью животных и повышению их продуктивности. На эти цели направлена госпрограмма «Ветеринарные препараты». Она предполагает льготное кредитование новых производств вакцин и препаратов. «К 2030 году уровень обеспеченности отечественными ветпрепаратами должен достичь 70 процентов, а обеспеченность отечественными вакцинами — 61 процента», — отметил чиновник. В планах на этот год оснащение современным оборудованием новых научных лабораторий.
Новые меры поддержки для малых.
По мнению сенатора Егора Борисова, важным направлением госполитики в сфере сельского хозяйства должна оставаться поддержка малого агробизнеса. Он напомнил, что по некоторым отраслям объем продукции фермеров превышает 50 процентов. Малые хозяйства вносят большой вклад в выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности, подчеркнул Борисов и призвал банки разработать программы кредитования аграриев на более гибких условиях.
Федеральный проект «Развитие малого агробизнеса», который действует с начала 2026 года, объединяет все меры господдержки малых хозяйств и обеспечивает им отдельный лимит финансирования. «В этом году он составит 14,5 миллиарда рублей», — заметил Максим Боровой. Он также напомнил, что для фермеров сохранены гранты на организацию производства, переработку, сбыта продукции, а также на поддержку кооперации. Большой популярностью среди фермеров пользуется грант на развитие агротуризма. С 2022 года господдержку получили более трехсот таких проектов.