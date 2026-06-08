«Ъ»: водителей освободят от платы за парковку при невозможности ее оплатить

«Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности. Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам», — рассказали изданию в министерстве, отметив, что если пользователь по не зависящим от него причинам не смог внести плату за услугу, то он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период».