«Ъ»: водителей освободят от платы за парковку при невозможности ее оплатить

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Автомобилистов освободят от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги за услугу не удалось по не зависящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснения пресс-службы Минтранса РФ к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения».
«Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности. Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам», — рассказали изданию в министерстве, отметив, что если пользователь по не зависящим от него причинам не смог внести плату за услугу, то он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период».
В законопроекте также предусматривается, что пользователь уличной парковки должен иметь возможность внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. В министерстве уточнили, что после принятия поправок на регионы и муниципалитеты будет возложена обязанность соблюдать это право автомобилистов.
При этом субъекты РФ смогут самостоятельно определять «программные решения» для постоплаты парковки и порядок администрирования платежей. Проект закона проходит общественное обсуждение до 26 июня.