АСТАНА, 8 июн — Sputnik. В Казахстане завершили посевную кампанию 2026 года, сообщили в правительстве.
В 2026 году Казахстан увеличит посев кукурузы — Минсельхоз.
Общая посевная площадь в Казахстане составила 23,8 млн гектаров, что на 180 тысяч гектаров превышает показатель прошлого года.
«Началу массового сева во всех регионах предшествовал комплекс обязательных агротехнических работ по подготовке почвы: закрытие влаги, предпосевная обработка и весенняя вспашка», — говорится в сообщении.
В разрезе сельскохозяйственных культур структура проведенных посевных работ выглядит следующим образом:
зерновые культуры — 14,6 млн га;
масличные культуры — 4,2 млн га;
кормовые культуры — 1,2 млн га;
хлопчатник — 166 тысяч га;
овощные культуры — 120 тысяч га;
картофель — 126 тысяч га;
бахчевые культуры — 84 тысяч га;
сахарная свекла — 22 тысяч га.
Раннее финансирование.
Механизм раннего финансирования посевных кампаний позволяет аграриям заблаговременно привлекать необходимые финансовые ресурсы, своевременно приобретать семена, удобрения, средства защиты растений и технику по наиболее выгодным ценам, а также качественно готовиться к проведению полевых работ.
Регионам Казахстана поручили сеять больше кукурузы, садить картофель и морковь.
В результате снижается зависимость сельхозпроизводителей от сезонного роста цен и обеспечивается проведение посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки.
Для весенне-полевых работ 2026 года прием заявок стартовал беспрецедентно рано — в октябре 2025 года.
Всего в 2026 году на льготное финансирование весенне-полевых и уборочных работ под 5% годовых планируется направить 750 млрд тенге. Профинансировано порядка 4,8 тысячи сельхозтоваропроизводителей на сумму 573 млрд тенге с охватом более 6,8 млн гектаров.
Экспортерам зерна из Казахстана пообещали субсидии в начале 2026 года за ранние поставки.
Для фермеров с недостаточной залоговой базой ключевым подспорьем стало введение программы государственного гарантирования в размере 85% от суммы займа на посевную.
В 2025 году в рамках этого инструмента было выдано 1633 гарантии на сумму кредитования 283 млрд тенге. В 2026 году из республиканского бюджета было предусмотрено 16 млрд тенге: в рамках кампании выдано 1733 гарантии под кредиты объемом 273 млрд тенге.