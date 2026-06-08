В Казахстане завершили посевную

В 2025 году в рамках этого инструмента было выдано 1633 гарантии на сумму кредитования 283 млрд тенге. В 2026 году из республиканского бюджета было предусмотрено 16 млрд тенге: в рамках кампании выдано 1733 гарантии под кредиты объемом 273 млрд тенге.