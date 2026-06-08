Представители бизнес-сообщества Хабаровского края обретут собственный «дом»

— У предпринимателей появится возможность прийти туда, взять с собой ноутбук, например, и подготовить инвестиционный проект совместно с коллегами из АПИРИ и министерства экономического развития края. Это будет настоящее рабочее пространство для бизнеса, где можно не только встретиться, но и продуктивно поработать, — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.