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Представители бизнес-сообщества Хабаровского края обретут собственный «дом»

В центре Хабаровска откроют Дом предпринимателя.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске начнет работу «Дом предпринимателя» — многофункциональное пространство для деловых встреч, переговоров и подготовки инвестпроектов. Об этом сообщает сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Под «Дом предпринимателя» передано здание по адресу: ул. Ленина, 15 (пересечение с ул. Калинина). Выбор здания символичен: в этом доме жил первый хабаровский предприниматель, городской голова, почетный гражданин и меценат Александр Плюснин.

В «Доме предпринимателя» разместятся инвестиционная приемная губернатора, универсальная площадка для деловых мероприятий (форумы, круглые столы, семинары), аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, руководитель Агентства по привлечению инвестиций и развитию инноваций (АПИРИ).

Территорию вокруг исторического строения благоустроили: здесь разбит сквер.

— У предпринимателей появится возможность прийти туда, взять с собой ноутбук, например, и подготовить инвестиционный проект совместно с коллегами из АПИРИ и министерства экономического развития края. Это будет настоящее рабочее пространство для бизнеса, где можно не только встретиться, но и продуктивно поработать, — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.

Пространство будет доступно для представителей деловых объединений и всех заинтересованных предпринимателей Хабаровского края.