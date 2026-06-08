Представители бизнес-сообщества Хабаровского края обретут собственный «дом»

В Хабаровске начнет работу «Дом предпринимателя» — многофункциональное пространство для деловых встреч, переговоров и подготовки инвестпроектов. Об этом сообщает сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Под «Дом предпринимателя» передано здание по адресу: ул. Ленина, 15 (пересечение с ул. Калинина). Выбор здания символичен: в этом доме жил первый хабаровский предприниматель, городской голова, почетный гражданин и меценат Александр Плюснин.
В «Доме предпринимателя» разместятся инвестиционная приемная губернатора, универсальная площадка для деловых мероприятий (форумы, круглые столы, семинары), аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, руководитель Агентства по привлечению инвестиций и развитию инноваций (АПИРИ).
Территорию вокруг исторического строения благоустроили: здесь разбит сквер.
— У предпринимателей появится возможность прийти туда, взять с собой ноутбук, например, и подготовить инвестиционный проект совместно с коллегами из АПИРИ и министерства экономического развития края. Это будет настоящее рабочее пространство для бизнеса, где можно не только встретиться, но и продуктивно поработать, — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.
Пространство будет доступно для представителей деловых объединений и всех заинтересованных предпринимателей Хабаровского края.