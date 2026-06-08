В Норильске стартовал финальный поток акселератора «Башня PRO.События»

В ходе встречи участники не просто познакомились, а презентовали друг другу свои проекты, получили обратную связь и нащупали точки пересечения. Для акселератора это критически важный этап: будущие события рождаются не в вакууме, а в среде, где идеи могут резонировать и достраиваться чужим опытом.