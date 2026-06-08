В Норильске стартовал финальный поток акселератора «Башня PRO.События»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественно-культурный центр «Башня» при поддержке фонда «Наш Норильск» запустил третий — финальный поток акселератора социокультурных событий «Башня PRO. События».
Задача финального потока — не только дать участникам теоретическую базу, но и максимально плотно проработать их проекты под руководством практикующих экспертов.
Первая очная встреча участников состоялась 30 мая.
Вместо классической лекции организаторы выбрали формат игровой коммуникационной практики «Время говорить PRO.События».
Модератором выступил продюсер научных и корпоративных проектов с опытом запуска сложных событийных форматов Алексей Трофимов.
В ходе встречи участники не просто познакомились, а презентовали друг другу свои проекты, получили обратную связь и нащупали точки пересечения. Для акселератора это критически важный этап: будущие события рождаются не в вакууме, а в среде, где идеи могут резонировать и достраиваться чужим опытом.
Следующим этапом стал трёхдневный практикум с ключевыми экспертами акселератора: Дмитрием Коробом, Николаем Васильевым и Ильёй Сураевым.
Участники курса проработали несколько ключевых компетенций: от генерации идей до продвижения и партнёрской работы.
По итогам программы, через 2,5 месяца, участники выйдут на защиту своих проектов в формате TEDx, где представят готовые событийные концепции экспертному жюри.
Напомним, старт акселератор «Башня PRO.События» состоялся в августе 2025 года. За это время программа, зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки локальных инициатив.
Выпускники первых потоков уже успешно реализуют свои проекты в Башне.