В красноярском магазине покупательнице назвали цену выше указанной на ценнике

Девушка выбрала жакет с ценником 5 599 рублей, однако на кассе ей озвучили стоимость 6 999 рублей. Покупательница попросила продать товар по цене, указанной на ценнике, либо вернуть разницу, но получила отказ. После этого она обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.