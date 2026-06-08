В красноярском магазине покупательнице назвали цену выше указанной на ценнике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница краевой столицы столкнулась с разницей в цене при покупке одежды в магазине Befree в ТРЦ «Планета».
Девушка выбрала жакет с ценником 5 599 рублей, однако на кассе ей озвучили стоимость 6 999 рублей. Покупательница попросила продать товар по цене, указанной на ценнике, либо вернуть разницу, но получила отказ. После этого она обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
В Управлении Роспотребнадзора напомнили, что цена, указанная на ценнике, считается обязательной для продавца. Размещение товара в торговом зале рассматривается как публичная оферта, а значит, магазин обязан продать товар именно по указанной стоимости.
По итогам проверки в отношении компании «Мэлон Фэшн Груп» вынесено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о защите прав потребителей.
16+