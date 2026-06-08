Кикшеринг «Юрент» запустил возможность пожаловаться в «Макс» на нарушения ПДД

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис «Юрент» запустил чат-бот в мессенджере «Макс», где можно будет пожаловаться на нарушения правил дорожного движения (ПДД) на самокатах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
«Кикшеринг “Юрент” запустил чат-бот “Соблюдаем ПДД с “Юрент” в мессенджере “Макс”. С его помощью можно будет рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних”, — говорится в сообщении.
Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото с нарушением, указать место и время предполагаемого нарушения. Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них, после чего принимает решение о применении санкций в отношении пользователя, если нарушение имело место быть, добавили в «Юрент».
В «Максе» для пользователей сервиса также будет доступен чат-бот поддержки «Поддержка Юрент», куда можно будет сообщить о неисправности самоката, узнать про подписку и задать другие вопросы. Оба бота также продолжат функционировать в Telegram.