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Кикшеринг «Юрент» запустил возможность пожаловаться в «Макс» на нарушения ПДД

С помощью чат-бота можно будет сообщить о неправильной парковке, езде вдвоем и других нарушениях.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис «Юрент» запустил чат-бот в мессенджере «Макс», где можно будет пожаловаться на нарушения правил дорожного движения (ПДД) на самокатах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

«Кикшеринг “Юрент” запустил чат-бот “Соблюдаем ПДД с “Юрент” в мессенджере “Макс”. С его помощью можно будет рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних”, — говорится в сообщении.

Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото с нарушением, указать место и время предполагаемого нарушения. Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них, после чего принимает решение о применении санкций в отношении пользователя, если нарушение имело место быть, добавили в «Юрент».

В «Максе» для пользователей сервиса также будет доступен чат-бот поддержки «Поддержка Юрент», куда можно будет сообщить о неисправности самоката, узнать про подписку и задать другие вопросы. Оба бота также продолжат функционировать в Telegram.