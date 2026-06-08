Кикшеринг «Юрент» запустил возможность пожаловаться в «Макс» на нарушения ПДД

Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото с нарушением, указать место и время предполагаемого нарушения. Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них, после чего принимает решение о применении санкций в отношении пользователя, если нарушение имело место быть, добавили в «Юрент».