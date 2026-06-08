АКОРТ: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Зарубежные торговые сети, продолжающие работу в России, не демонстрируют намерений покидать рынок. Они продолжают инвестировать в развитие, открывая новые магазины и развивая форматы. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«Зарубежные сети, которые остались в России, продолжают вкладываться в развитие: открывают новые магазины, инвестируют в регионы и новые форматы», — сказал глава АКОРТ, отвечая на вопрос о том, собираются ли оставшиеся в РФ зарубежные сети уходить с рынка.
Так, «Ашан» работает в 100 городах страны, открывает новые супермаркеты, причем российское подразделение развивается автономно. Сеть «Глобус» также работает в России автономно, указал Богданов.
Полный текст интервью будет опубликован 8 июня в 09:00 мск.