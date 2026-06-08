АКОРТ: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие

«Зарубежные сети, которые остались в России, продолжают вкладываться в развитие: открывают новые магазины, инвестируют в регионы и новые форматы», — сказал глава АКОРТ, отвечая на вопрос о том, собираются ли оставшиеся в РФ зарубежные сети уходить с рынка.