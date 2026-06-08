Эксперт Банерджи: энергетический суверенитет и отпор США для Индии — дело чести

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Поддержание суверенитета в вопросах энергетики и отпор давлению США в этой области для Индии — дело чести. Такое мнение высказал ТАСС основатель и глава аналитического центра P3 в Калькутте Субхашиш Банерджи.
Комментируя заявления на ПМЭФ президента России Владимира Путина о российско-индийском взаимодействии, эксперт отметил, что эти отношения «всегда вызывали зависть у многих мировых держав, как крупных, так и малых». «Однако руководство обеих стран сумело найти баланс, способствующий поддержанию глобального равновесия», — указал он.
«И Индия, и Россия пострадали от резких политических маневров так называемых мировых сверхдержав. К счастью, благодаря активному участию российского руководства Индии удалось успешно уравновесить китайский фактор. В ответ на это для индийского руководства стало делом чести не уступать давлению США в вопросах энергетического суверенитета. Эти шаги, основанные на взаимном уважении, не только укрепили двусторонние связи, но и придали уверенности другим странам, побудив их ориентироваться на этот российско-индийский баланс сил», — сказал эксперт.
По его мнению, «никакие дипломатические отношения не могут быть долгосрочными, если лидеры стран не идут навстречу друг другу». «Учитывая, как открыто российский лидер Владимир Путин поддерживает руководство Индии, становится очевидным: обе страны стремятся выстроить свое будущее на основе максимально эффективного и плодотворного сотрудничества. От военных технологий до передовых научных разработок — глубокий обмен идеями между Индией и Россией перестал быть просто предметом дискуссий и стал реальностью. Энергетический суверенитет, торговля и инвестиции теперь определяют новый баланс отношений между двумя странами», — добавил Банерджи.
Как считает эксперт, «глобальные потребности в сферах энергетики, ядерных технологий, здравоохранения и культурного обмена сыграют ключевую роль в переустройстве мирового порядка», а Индии и России суждено сыграть в этом процессе ключевую роль. «На этом пути трансформации неизбежна негативная реакция со стороны действующих центров силы», — указал он. «Однако, думая о долгосрочных перспективах российско-индийских отношений, обеим странам и их руководству не стоит слишком беспокоиться о том, как воспринимает их развитие альтернативный блок. Необходимо продолжать продвигать свои идеологические принципы и вносить вклад в благополучие всего мира», — заключил он.
Заявления на ПМЭФ.
4 июня президент России на ПМЭФ провел организованную ТАСС встречу с руководителями ведущих информационных агентств мира. На ней Путин сразу выразил готовность говорить на самые острые темы.
Отвечая на вопрос генерального директора и главного редактора информационного агентства Press Trust of India Виджая Джоши о том, что сотрудничество Индии с США создает сложности в отношениях Индии с Россией, Путин сказал, что «ничего подобного нет». Вместе с тем он отметил, что Вашингтон пытается оказывать давление на Нью-Дели, в том числе в некоторых аспектах отношений с Москвой, однако давить на премьер-министра Индии Нарендру Моди, по словам Путина, бесполезно.
Ранее Вашингтон требовал, чтобы Индия отказалась от закупок российский нефти в обмен на снижение торговых пошлин. Индийский МИД заявлял, что обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей республики является высшим приоритетом правительства. Диверсификация источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной обстановкой лежит в основе стратегии страны и все решения Индии принимаются и будут приниматься с учетом этого.