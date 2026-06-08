Эксперт Банерджи: энергетический суверенитет и отпор США для Индии — дело чести

Как считает эксперт, «глобальные потребности в сферах энергетики, ядерных технологий, здравоохранения и культурного обмена сыграют ключевую роль в переустройстве мирового порядка», а Индии и России суждено сыграть в этом процессе ключевую роль. «На этом пути трансформации неизбежна негативная реакция со стороны действующих центров силы», — указал он. «Однако, думая о долгосрочных перспективах российско-индийских отношений, обеим странам и их руководству не стоит слишком беспокоиться о том, как воспринимает их развитие альтернативный блок. Необходимо продолжать продвигать свои идеологические принципы и вносить вклад в благополучие всего мира», — заключил он.