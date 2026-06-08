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ИИ внедряется в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Искусственный интеллект уже внедряют в ДНР для работы с обращениями граждан и подготовки протоколов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Искусственный интеллект уже внедряют в ДНР для работы с обращениями граждан и подготовки протоколов.

Об этом на полях ПМЭФ-2026 сообщил глава правительства республики Андрей Чертков.

«В этом году основная задача для правительства — это цифровизация как правительства, министерств и в том числе это муниципалитетов. То есть мы должны связаться в единую команду по документообороту, по взаимодействию. Это для нас приоритет», — рассказал Чертков. Он отметил, что в этом году предстоит разработать стратегию развития республики. Пятилетние планы уже готовы, их остается выполнять, а пока готовятся варианты решений на 10−15 лет вперед.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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