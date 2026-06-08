Жителям Челябинской области рассказали о самых востребованных летом вакансиях

Чаще всего местный бизнес ищет рабочий персонал, на долю которого приходится сразу 31% от всех объявлений в регионе. Следом с небольшим отрывом идут строительная индустрия и сфера недвижимости, где доля вакансий доползла до 24%. Замыкают список самых дефицитных направлений производство вместе с сервисным обслуживанием (23%) и продажи с обслуживанием клиентов (19%).
Кадровый голод вынуждает местных работодателей наращивать темпы найма второй месяц подряд. В мае общий спрос на сотрудников подскочил на 4%, а в секторе рабочих специальностей аппетиты компаний выросли сразу на 17% по сравнению с апрелем. Заметное оживление и приток новых предложений эксперты также зафиксировали в сфере транспорта, логистики и домашнего персонала.
— Обычно весной работодатели заметно активизируются, и Уральский федеральный округ в этом плане не стал исключением. Даже майские праздники не охладили рынок: компании продолжали нанимать и усиливать команды. Позитивная динамика вакансий второй месяц подряд показывает, что бизнес в регионе чувствует себя достаточно уверенно, — рассказала директор hh.ru «Урал» Оксана Сидлецкая.
Положительную динамику сейчас можно заметить практически в любой сфере южноуральской экономики. Работу в начале лета активно предлагают рестораны, гостиницы, фермерские хозяйства, медицинские центры и даже индустрия фитнеса и красоты. При этом соискателям стоит поторопиться, пока компании ведут массовый отбор сотрудников под новые летние проекты.
О других новостях из сферы труда. Жители Челябинской области старше 55 лет не спешат окончательно уходить на заслуженный отдых и массово интересуются новыми карьерными возможностями. Проведённый среди зрелых соискателей опрос показал, что более половины представителей старшего поколения в регионе продолжают активно трудиться. При этом многие из них сохраняют живой интерес к профессиональному развитию и легко допускают мысль о полной смене сферы деятельности.