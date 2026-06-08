Жителям Челябинской области рассказали о самых востребованных летом вакансиях

О других новостях из сферы труда. Жители Челябинской области старше 55 лет не спешат окончательно уходить на заслуженный отдых и массово интересуются новыми карьерными возможностями. Проведённый среди зрелых соискателей опрос показал, что более половины представителей старшего поколения в регионе продолжают активно трудиться. При этом многие из них сохраняют живой интерес к профессиональному развитию и легко допускают мысль о полной смене сферы деятельности.