ПМЭФ-2026: подписано соглашение о развитии движения студотрядов на Дону

«Студенческие отряды — это огромная сила. Трудовая закалка, которую здесь получают ребята, остаётся с ними на всю жизнь. Подписанное соглашение поможет нам расширить направления их деятельности, активнее привлекать молодёжь к реальному сектору экономики и, конечно, поддерживать те инициативы, которые рождаются в самой молодёжной среде», — сказал Юрий Слюсарь.