На развитие новых направлений деятельности студенческих отрядов и повышение эффективности реализации молодежной политики в Ростовской области направлено подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение. Подписи под документом поставили губернатор Юрий Слюсарь и руководитель центрального штаба «Российские студенческие отряды» Ярослав Зубащенко.
Взаимодействие направлено на популяризацию и развитие движения студенческих отрядов в Ростовской области, в частности — на привлечение студентов к работе на донских предприятиях и в организациях, проведение совместных мероприятий, информационную поддержку деятельности студотрядов, организацию обмена опытом. Предполагается выстраивать систему работы с молодёжью так, чтобы ребята активнее включались в реальные проекты — от строек до медицины и педагогики.
«Студенческие отряды — это огромная сила. Трудовая закалка, которую здесь получают ребята, остаётся с ними на всю жизнь. Подписанное соглашение поможет нам расширить направления их деятельности, активнее привлекать молодёжь к реальному сектору экономики и, конечно, поддерживать те инициативы, которые рождаются в самой молодёжной среде», — сказал Юрий Слюсарь.
Ростовская область — один из лидеров студотрядовского движения. На Дону более 9 тысяч бойцов из 197 отрядов: строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных, производственных и отрядов проводников.
Деятельность Ростовского регионального отделения регулярно отмечается на федеральном уровне: в 2023 и 2024 годах оно занимало пятое место среди региональных отделений, в 2025 — шестое.
Об этом сообщил сайт правительства ДНР.