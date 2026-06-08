Диплом в кредит: какие банки Беларуси выдают займы на обучение

В частности, кредит на учебу в вузах выдадут на срок до 11 лет, а вернуть его надо будет в течение 5 лет после получения диплома. Если с помощью займа финансируется учеба в ссузе, то срок его выдачи составит до 8 лет, а срок его погашения — 4 года после завершения обучения. Для магистратуры или допобразования условия такие: срок оформления — до 5 лет, целиком погасить его нужно за 3 года после учебы.