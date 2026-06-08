Диплом в кредит: какие банки Беларуси выдают займы на обучение

В этом году белорусские вузы готовы принять более 49 тысяч абитуриентов, из них свыше 33 тысяч могут рассчитывать на обучение за счет средств республиканского бюджета. Остальным придется рассчитывать на собственные силы и родительский кошелек.
Однако далеко не для каждой белорусской семьи это статья расходов покажется посильной. Но выход есть — кредиты на обучение.
В каких банках и на каких условиях можно прокредитовать получение высшего (и не только) образования — в материале Sputnik.
Самый выгодный вариант
Если год назад прокредитовать обучение в вузе можно было только с тремя белорусскими банками — Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк — то в этом году к ним добавился еще и Банк БелВЭБ.
Самые выгодные условия оформления такого займа, как и прежде, сохраняются у Беларусбанка. Выдается он на льготных условиях для оплаты первого высшего образования (на дневном) по указу президента № 616 от 17 декабря 2002 года.
Размер процентной ставки годовых, как и ранее, равняется половине от ставки рефинансирования. Но поскольку с 1 июня с 9,5% она снизилась до 9,25%, соответственно за пользование кредитом платить придется тоже немного меньше — 4,625% годовых (ранее было 4,75%).
Взять кредит могут как родители абитуриентов или их законные представители, так и сами будущие студенты. Но для этого у них должен быть постоянный доход, который они могут официально подтвердить. Также потребуется наличие поручителей.
Однако есть один важный нюанс: кредит выдадут на льготных условиях только семьям, у которых среднемесячный совокупный доход за 12 месяцев на каждого члена семьи не превышает 350% бюджета прожиточного минимума. С 1 мая размер прожиточного минимума вырос до 509,62 рубля, то есть на одного члена семьи должно выходить не более 1 783,67 белорусских рубля. Если эта сумма будет выше, то в выдаче льготного кредита могут отказать.
При этом целиком оплатить обучение кредитными средствами не получится, так как максимальная сумма займа не может быть выше 70% стоимости обучения за учебный год. То есть минимум 30% придется вносить за обучение самостоятельно.
Выдаваться кредит будет частями на протяжении всего периода обучения. Срок кредитования снова увеличен: три года назад было до 10 лет, в 2025-м срок сократили до 5-ти, а в этом году повысили до 11 лет.
На время учебы перечислять банку нужно будет только проценты за пользование кредитом, а погашать основной долг и оставшиеся проценты — ежемесячно равными долями уже после получения диплома. Погашать кредит и проценты можно как наличными в кассах банка, так и в безналичном порядке.
В перечне вузов, на учебу в которых Беларусбанк готов дать льготный кредит, как и прежде, 49 учреждений по всей стране.
Если же семья не соответствует требованиям на получение льготного кредита, взять займ у Беларусбанка на обучение все равно можно. Но условия будут не такими выгодными: процентная ставка годовых будет ставка рефинансирования плюс 4 процентных пункта, то есть 13,25. Годом ранее условия были не такими комфортными — кредит выдавался под 16,5% (СР + 7 п.п.). Срок этого кредита не изменился — до 11 лет.
Оплатить кредитными средствами можно учебу и в вузе, и в ссузе. Перечисляться кредитные деньги будут непосредственно на счета учреждений образования.
А что касается размера кредита, то он определяется в пределах годовой стоимости обучения с учетом платежеспособности кредитополучателя.
Кредит на допобразование
У Белагропромбанка также можно оформить кредит на обучение, называется он «Студенческий».
Особенность кредита заключается в том, что с его помощью можно оплатить не только основное обучение, но и дополнительное. Как уточнили в банке, к основному относятся среднее специальное, а также высшее образование первой и второй ступени (магистратура), а к дополнительному — аспирантура (адъюнктура), докторантура, повышение квалификации, переподготовка и обучение по программе МВА.
Взять кредит может сам студент (при наличии доходов), один из его родителей или законных представителей, а также его супруг или супруга.
Займ оформляется на следующих условиях: под 14,75% годовых (СР + 5,5 п.п.) для участников детской сберегательной программы «Расти большой!» и для держателей студенческой карточки этого банка, а для всех остальных категорий граждан — под 15,75% годовых (СР + 6,5 п.п.).
Минимальная сумма займа — от 400 рублей, а максимальная определяется с учетом дохода заявителя, но она не будет превышать стоимость обучения. Эти средства банк будет направлять на счет учреждения образования.
Сроки выдачи кредита и его погашения непосредственно зависят от типа обучения.
В частности, кредит на учебу в вузах выдадут на срок до 11 лет, а вернуть его надо будет в течение 5 лет после получения диплома. Если с помощью займа финансируется учеба в ссузе, то срок его выдачи составит до 8 лет, а срок его погашения — 4 года после завершения обучения. Для магистратуры или допобразования условия такие: срок оформления — до 5 лет, целиком погасить его нужно за 3 года после учебы.
«Хочу учиться»
Белинвестбанк тоже продолжает выдавать студенческие кредиты под названием «Хочу учиться», но на более выгодных условиях, чем годом ранее.
Взять взаймы у банка можно до 15 тысяч белорусских рублей на срок до 75 месяцев под 14,23% годовых. В прошлом году ставка была несколько ощутимо выше и составляла 17,68% годовых.
Однако важно учитывать, что предельная единовременная сумма не может быть больше пяти тысяч рублей. Перечислять эти деньги банк будет на основании платежных инструкций, предоставленных клиентом.
Оформить кредит могут студенты от 18 лет, его родители, усыновители или попечители (женщины, не достигшие 52 лет, и мужчины до 57 лет), однако стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев. Также не должно быть непогашенных просроченных задолженностей по другим кредитам. Еще одно условие для оформления займа — наличие заключенного с вузом договора на оплату обучения.
Выбор учреждений, обучение в которых можно оплатить с помощью кредита Белинвестбанка, не такой большой, как у Беларусбанка. Сейчас в списке всего 14 вузов и 12 колледжей.
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«Лагодны» займ
Банк БелВЭБ оформляет займы на обучение по программе «Лагодны». Оплатить с его помощью можно образовательные услуги, которые предоставляются учреждениями и организациями Беларуси.
Как объяснили в банке, кредит доступен для финансирования любого уровня образования: от среднего и высшего (в том числе бакалавриат, магистратура и аспирантура) до различных курсов и тренингов. Кроме того, эти средства можно направить на покупку учебных материалов, оплаты проживания в общежитии, а также покрыть затраты на стажировки и программы обмена.
Ограничений по выбору вуза для получения этого кредита нет, так как фактически он выдается на любые цели, форма обучения — заочная или дистанционная — также не играет роли.
Условия кредитования зависят от сроков выдачи займа. Так, если оформлять его на срок от 2 до 6 месяцев, ставка будет 6,99%, если на 7−12 месяцев — 12,75% (СР + 3,5 п.п.), если на 13−36 месяцев — 14,75% (СР + 5,5 п.п.), на срок от 37 до 60 месяцев ставка будет 14,9% (СР + 5,65%).
Получить кредит могут клиенты банка в возрасте от 21 года до 70 лет на дату окончания срока его возврата. Белорусам потребуется регистрация по месту жительства, а иностранцам и лицам без гражданства — вид на жительство в Беларуси. Кроме того, нужно будет подтвердить получение дохода в республике и работать на текущем месте не менее трех месяцев.
Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать в рамках этой кредитной программы, — 50 тысяч белорусских рублей.
Сколько стоит обучение в белорусских вузах
Несмотря на то, что выпускники белорусских школ активно сдают ЦЭ и ЦТ и готовятся к поступлению, вузы не торопятся обновлять свои прайсы, а на сайтах до сих пор опубликованы прошлогодние цены на обучение.
Так, например, в главном IT-вузе страны — БГУИР — учеба на факультете компьютерных сетей и систем по состоянию на июль 2025-го составляла до 4910 рублей в зависимости от курса (первый и второй — самые дорогие).
В альма-матер белорусских медиков — БГМУ — расценки тоже есть только на 2025/2026 учебный год. Стоимость обучения на стоматолога там превышала 5,5 тысячи рублей, а на специальностях «лечебное дело», «педиатрия» и «фармация» — по 4740 рублей за курс.
В БГПУ имени Максима Танка стоимость обучения на первом курсе колебалась в прошлом году от 3952 до 4270 рублей.
А в Академии управления обновили прайс, но цены остались прежними — 4,6 тысячи рублей за учебный год.
В Белорусском государственном университете иностранных языков (бывший МГЛУ) в 2025-м стоимость обучения для первокурсников составляла 4 224 рублей, а в БГУ — стартовала от 4016 белорусский рублей и доходила до 6372 рубля.
Стоимость одного года обучения в 2025/2026 учебном году в одном из самых дорогих вузов страны — МИТСО — составляла 4800−5860 рублей в зависимости от выбранной специальности.
Подорожает ли учеба в белорусских вузах с нового учебного года, пока неизвестно.