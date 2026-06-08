Глава АЦП Дурдыев: схема «купил за 100 — продал за 200» больше не работает

Наша позиция заключается в том, что стремление искусственно уравнять разные модели приведет не к честной конкуренции, а к проблемам. Во-первых, нельзя игнорировать социальную функцию маркетплейсов: для тысяч представителей малого и среднего бизнеса, особенно из отдаленных регионов, онлайн-платформы — это часто единственный доступный канал сбыта. Традиционные сети с высокими входными барьерами просто недоступны для небольших локальных производителей. Во-вторых, для десятков миллионов россиян в малых городах и селах платформы — это критически важный, а иногда и единственный способ получить товары и услуги. Уравнивание требований может привести к сокращению этого доступа и, как следствие, к ухудшению качества жизни в регионах. Более того, жесткая позиция офлайн-ритейла — это не только защита, но и попытка сдержать объективные процессы. Маркетплейсы выигрывают за счет огромных инвестиций в технологии, IT-инфраструктуру и логистику, чего классический ритейл долгое время не делал.