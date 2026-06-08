О восстановлении горячего водоснабжения после гидравлических испытаний

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. Это обязательная технологическая процедура, которая позволяет проверить надежность трубопроводов под повышенным давлением, заранее выявить слабые участки, способные привести к повреждениям в период максимальной нагрузки зимой, и устранить дефекты в теплое время года.
На данный момент, все работы по гидравлической опрессовке завершены. Однако в ходе запуска системы после профилактических операций был выявлен еще ряд ненадежных участков на теплотрассах в западной и центральной частях Ростова.
На участках работают ремонтные бригады, привлечена специализированная техника.
Одновременно с ООО «Ростовскими тепловым сетями» в усиленном режиме АО «Теплокоммунэнерго» продолжает работы по устранению дефектов на тепловых вводах многоквартирных домов, выявленных в ходе гидравлических испытаний.
Поставлена задача ускорить темпы работ. При необходимости сформировать дополнительные аварийные бригады. Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в максимально сжатые сроки.
— Контактный телефон АО «Теплокоммунэнерго» +7 (863) 274−50−15.
— Контактный телефон ООО «Ростовские тепловые сети»: (863) 234−89−44.
— Дежурно-диспетчерская служба Департамента ЖКХ и энергетики — 05.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.