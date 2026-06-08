Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О восстановлении горячего водоснабжения после гидравлических испытаний

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. Это обязательная технологическая процедура, которая позволяет проверить надежность трубопроводов под повышенным давлением, заранее выявить слабые участки, способные привести к повреждениям в период максимальной нагрузки зимой, и устранить дефекты в теплое время года.

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. Это обязательная технологическая процедура, которая позволяет проверить надежность трубопроводов под повышенным давлением, заранее выявить слабые участки, способные привести к повреждениям в период максимальной нагрузки зимой, и устранить дефекты в теплое время года.

На данный момент, все работы по гидравлической опрессовке завершены. Однако в ходе запуска системы после профилактических операций был выявлен еще ряд ненадежных участков на теплотрассах в западной и центральной частях Ростова.

На участках работают ремонтные бригады, привлечена специализированная техника.

Одновременно с ООО «Ростовскими тепловым сетями» в усиленном режиме АО «Теплокоммунэнерго» продолжает работы по устранению дефектов на тепловых вводах многоквартирных домов, выявленных в ходе гидравлических испытаний.

Поставлена задача ускорить темпы работ. При необходимости сформировать дополнительные аварийные бригады. Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в максимально сжатые сроки.

— Контактный телефон АО «Теплокоммунэнерго» +7 (863) 274−50−15.

— Контактный телефон ООО «Ростовские тепловые сети»: (863) 234−89−44.

— Дежурно-диспетчерская служба Департамента ЖКХ и энергетики — 05.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.