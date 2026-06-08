О восстановлении горячего водоснабжения после гидравлических испытаний

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. Это обязательная технологическая процедура, которая позволяет проверить надежность трубопроводов под повышенным давлением, заранее выявить слабые участки, способные привести к повреждениям в период максимальной нагрузки зимой, и устранить дефекты в теплое время года.