22 соглашения заключила делегация Иркутской области на ПМЭФ-2026

Отдельное внимание на ПМЭФ уделено инвестиционным проектам в реальном секторе. В их числе — подписание соглашения о создании нового индустриального парка в Братске. Это уже третий промышленный парк в городе, и его появление повысит конкуренцию за резидентов и качество сервиса. Также подписано соглашение об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Оба соглашения создают новые рабочие места и увеличивают налоговую базу территорий, а значит, работают на экономику конкретных городов и районов, на качество жизни людей, отмечает пресс-служба Правительства региона.