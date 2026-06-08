22 соглашения заключила делегация Иркутской области на ПМЭФ-2026

«Мы ставим перед собой конкретные задачи по социально-экономическому развитию Иркутской области. В их числе — диверсификация экономики, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта, развитие туризма, цифровизации и другие. На площадке Петербургского международного экономического форума мы сделали ставку на соглашения, которые системно усиливают каждый из этих секторов. За два дня интенсивной работы мы подписали 22 соглашения, в их числе — пять инвестиционных на общую сумму свыше 32 млрд рублей», — рассказал Игорь Кобзев по итогам работы на площадке форума.
Глава региона отметил, что это результат общей слаженной работы Правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности региона, министерств цифрового развития, лесного комплекса, строительства, образования и других исполнительных органов власти, в том числе — институтов развития и поддержки бизнеса. Напомним, экономический и инвестиционный потенциал региона был представлен в составе коллективного стенда «Большая Сибирь», объединившего все регионы Сибирского федерального округа. Старт работы стенда дал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе.
Отдельное внимание на ПМЭФ уделено инвестиционным проектам в реальном секторе. В их числе — подписание соглашения о создании нового индустриального парка в Братске. Это уже третий промышленный парк в городе, и его появление повысит конкуренцию за резидентов и качество сервиса. Также подписано соглашение об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Оба соглашения создают новые рабочие места и увеличивают налоговую базу территорий, а значит, работают на экономику конкретных городов и районов, на качество жизни людей, отмечает пресс-служба Правительства региона.
В Иркутской области идет активная работа по цифровой трансформации. В рамках ПМЭФ закреплено партнерство с лидерами ИТ-отрасли. Кроме того, было подписано соглашение с Российским экспортным центром, направленное на выстраивание единой цифровой системы поддержки экспортеров, продвижение продукции под брендом «Сделано в России» и увеличение поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. Это прямой вклад в развитие несырьевого экспорта, отметил Губернатор.
По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, по итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Иркутской области вырос на 7,1%, его доля достигла порядка 57% от общего объема экспорта региона. Развитию туризма и инфраструктуры будет способствовать партнерство с государственной корпорацией ВЭБ.РФ. На полях форума заключено соглашение по проектам комплексного развития территории бывшего БЦБК и особой экономической зоны «Берег Байкала».
Особое внимание уделено теме жилищного строительства. Губернатор подписал два соглашения: по комплексному развитию территорий и строительству в Иркутске первого арендного дома в Сибири. В день подписания в областном центре уже был заложен первый камень на стройплощадке. Реализация этого проекта позволит предоставлять льготу по возмещению платежей за аренду квартир работникам бюджетной сферы.
ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году форум проходил с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В числе участников — более 20 тысяч человек из 130 стран мира.